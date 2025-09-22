Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 1. Ergänzungsmeldung zum Verkehrsunfall mit Gefahrgut.

A4 Höhe Rüdersdorf (ots)

Der 37-jährige Fahrer eines Gefahrgut-Lkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Graben überschlug er sich mehrfach und kam auf der Seite zum Liegen. Der Tankaufbau des Lasters wurde beschädigt, sodass die Ladung teilweise auslief. 300 Liter Diesel/Heizöl liefen in das angrenzende Erdreich. Insgesamt hat der Laster ca. 12.000 Liter Diesel/Heizöl geladen.

Das Fahrzeug wurde mittels Kran aufgerichtet. Die rechtliche Ladung wird in ein anderes Fahrzeug umgepumpt.

Weiterhin ist das Umweltamt Greiz vor Ort im Einsatz.

Die Bergungsmaßnahmen werden voraussichtlich bis zum Nachmittag andauern. Die Gesamtsachschadenshöhe wird auf 150.000 Euro geschätzt.

Der Fahrzeugführer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Gera-Leumnitz abgeleitet. Die Anschlussstelle Rüdersdorf ist in Fahrtrichtung Frankfurt vollständig gesperrt.

Alle Verkehrsteilnehmer werden geben, die Sperrung weiträumig zu umfahren. Ebenfalls muss mit Stauerscheinungen auf allen Umleitungsstrecken gerechnet werden.

