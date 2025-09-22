PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 1. Ergänzungsmeldung zum Verkehrsunfall mit Gefahrgut.

A4 Höhe Rüdersdorf (ots)

Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt.

Der 37-jährige Fahrer eines Gefahrgut-Lkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Graben überschlug er sich mehrfach und kam auf der Seite zum Liegen. Der Tankaufbau des Lasters wurde beschädigt, sodass die Ladung teilweise auslief. 300 Liter Diesel/Heizöl liefen in das angrenzende Erdreich. Insgesamt hat der Laster ca. 12.000 Liter Diesel/Heizöl geladen.

Das Fahrzeug wurde mittels Kran aufgerichtet. Die rechtliche Ladung wird in ein anderes Fahrzeug umgepumpt.

Weiterhin ist das Umweltamt Greiz vor Ort im Einsatz.

Die Bergungsmaßnahmen werden voraussichtlich bis zum Nachmittag andauern. Die Gesamtsachschadenshöhe wird auf 150.000 Euro geschätzt.

Der Fahrzeugführer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Gera-Leumnitz abgeleitet. Die Anschlussstelle Rüdersdorf ist in Fahrtrichtung Frankfurt vollständig gesperrt.

Alle Verkehrsteilnehmer werden geben, die Sperrung weiträumig zu umfahren. Ebenfalls muss mit Stauerscheinungen auf allen Umleitungsstrecken gerechnet werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 08:07

    API-TH: Vollsperrung nach Gefahrgut-Unfall

    A4 Höhe Rüdersdorf (ots) - Aktuell ist die A4 zwischen den Anschlussstellen Rüdersdorf und Hermsdorf-Ost in Fahrtrichtung Frankfurt voll gesperrt. Grund dafür ist ein Verkehrsunfall mit einem Gefahrgut-Lkw. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen Tanklaster, welcher Diesel geladen hat. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte dort auf die Seite. Dabei wurde der Tank beschädigt, sodass der Diesel ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 19:05

    API-TH: Sattelzug durchbricht Mittelleitplanke auf der A 9 bei Schleiz

    Schleiz (ots) - Am heutigen Sonntagnachmittg, gegen 15 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Fahrzeugführer eines Sattelzuges die Bundesautobahn 9 nach der Anschlussstelle Schleiz in Fahrtrichtung München auf dem rechten von drei zur Verfügung stehenden Fahrstreifen. In Höhe der Unfallstelle verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Sattelzug und durchbrach in ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 13:57

    API-TH: Geisterfahrer durch zwei weitere Verkehrsteilnehmer gestoppt

    A4 Höhe Hermsdorfer Kreuz (ots) - Gestern Abend wurde über den Notruf der Landeseinsatzzentrale ein Geisterfahrer auf der A4 Höhe des Hermsdorfer Kreuzes gemeldet. Dieser war auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt entgegengesetzt unterwegs. Der 84-jährige Fahrer wendete mitten auf der Fahrbahn. Zwei mutige Verkehrsteilnehmer - 40 und 54 Jahre alt - kesselten den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren