Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen - Fortsetzung

A9 Höhe Lederhose, Schleifreisen, Hermsdorf, Triptis (ots)

Am Montagvormittag ereignete sich gegen 10:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 9 in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Lederhose und Hermsdorf Süd. Darin waren drei Pkw verwickelt. Die Richtungsfahrbahn Berlin war für die Maßnahmen der medizinischen Hilfeleistung und Fahrbahnreinigung bis 12:15 Uhr voll gesperrt. Ein 56jähriger Fahrer eines VW Tiguan aus dem Raum Leipzig verlor aufgrund eines Herzinfakts während der Fahrt das Bewußtsein und fuhr auf einen im rechten Fahrstreifen befindlichen Ford S-Max auf. Danach kam der VW nach links ab und kollidierte mit einem im linken Fahrstreifen befindlichen 1er BMW um dann wieder nach rechts die Fahrbahn zu queren und halb auf dem Standstreifen zum Stillstand zu kommen. Der VW-Fahrer verstarb noch am Unfallort trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe- und Reanimationsmaßnahmen eines natürlichen Todes. Die Beifahrerin im Ford wurde durch den Unfall leicht verletzt. Weitere Personenschäden blieben aus. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

