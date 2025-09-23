Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Mein lieber Schwan!

A9 Höhe Dittersdorf (ots)

Zur Rettung eilte die Autobahnpolizei Thüringen zu einem verletzten Schwan auf der A9 in Fahrtrichtung München. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer sahen das Tier zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Triptis auf dem Seitenstreifen sitzen. Es bewegte sich nicht.

Vor Ort erkannten die Kollegen, dass das Tier eine Verletzung am Flügel hat.

Sofort wurde Kontakt zur Schwanauffangstation in Triptis aufgenommen. Eine Mitarbeiterin machte sich auf den Weg zum Einsatzort. In Zusammenarbeit mit der Autobahnpolizei wurde das verletzte Tier eingefangen und an die Auffangstation übergeben.

Dort kümmert man sich nun weiter um den Schwan.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell