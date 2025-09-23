PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Mein lieber Schwan!

A9 Höhe Dittersdorf (ots)

Zur Rettung eilte die Autobahnpolizei Thüringen zu einem verletzten Schwan auf der A9 in Fahrtrichtung München. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer sahen das Tier zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Triptis auf dem Seitenstreifen sitzen. Es bewegte sich nicht.

Vor Ort erkannten die Kollegen, dass das Tier eine Verletzung am Flügel hat.

Sofort wurde Kontakt zur Schwanauffangstation in Triptis aufgenommen. Eine Mitarbeiterin machte sich auf den Weg zum Einsatzort. In Zusammenarbeit mit der Autobahnpolizei wurde das verletzte Tier eingefangen und an die Auffangstation übergeben.

Dort kümmert man sich nun weiter um den Schwan.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 16:35

    API-TH: Brennender Sattelzug auf dem Standstreifen

    A4 Höhe Bucha (ots) - Heute Nachmittag war die A4 in Fahrtrichtung Dresden, zwischen den Anschlussstellen Magdala und Bucha voll gesperrt. Grund dafür war ein brennender Sattelzug auf dem Standstreifen. Nach Angaben des Fahrzeugführers gab es einen lauten Knall an der Zugmaschine. Daraufhin fing das Führerhaus Feuer. Nach aktuellen Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Der ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 15:11

    API-TH: Zeugen gesucht!

    A71 Höhe Arnstadt (ots) - Am Samstag, den 20.09.2025 ereignete sich gegen 15:45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen, ca. zwei Kilometer vor dem Erfurter Kreuz. Hierbei waren ein BMW und ein Ford beteiligt. Es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge, sodass der BMW über die Fahrbahn schleuderte und sich der Ford in der weiteren Folge mehrfach überschlug. Beide Fahrzeugführer wurden hierbei leicht verletzt. Außerdem wies der Fahrer ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 03:09

    API-TH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen - Fortsetzung

    A9 Höhe Lederhose, Schleifreisen, Hermsdorf, Triptis (ots) - Am Montagvormittag ereignete sich gegen 10:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 9 in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Lederhose und Hermsdorf Süd. Darin waren drei Pkw verwickelt. Die Richtungsfahrbahn Berlin war für die Maßnahmen der medizinischen Hilfeleistung und Fahrbahnreinigung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren