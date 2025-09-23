PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Brennender Sattelzug auf dem Standstreifen

A4 Höhe Bucha (ots)

Heute Nachmittag war die A4 in Fahrtrichtung Dresden, zwischen den Anschlussstellen Magdala und Bucha voll gesperrt. Grund dafür war ein brennender Sattelzug auf dem Standstreifen. Nach Angaben des Fahrzeugführers gab es einen lauten Knall an der Zugmaschine. Daraufhin fing das Führerhaus Feuer. Nach aktuellen Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Der Fahrer konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug retten, sodass er unverletzt blieb. Die Zugmaschine brannte vollständig aus.

Die Richtungsfahrbahn Dresden war für ca. 40 Minuten voll gesperrt. Aktuell läuft der Verkehr einspurig am Einsatzort vorbei. Die Bergungsmaßnahmen dauern an.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

