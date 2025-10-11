Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schwerer Verkehrsunfall auf BAB 9

Triptis (ots)

Am Freitag gegen 23:30 Uhr ereignete sich auf der BAB 9 Richtung München zwischen den Anschlussstellen Triptis und Dittersdorf ein Verkehrsunfall, bei dem ein Autotransporter Mercedes-Benz aus Bosnien-Herzegowina offensichtlich ungebremst am Stauende auf einen ungarischen Sattelzug Scania aufgefahren war. Zuvor hatte sich ca. 3km weiter und ca. 1,5 Stunden vorher ein Fahrzeugbrand ereignet. Hier stand ein Pkw Volvo auf Grund eines technischen Defektes in Vollbrand. Personen wurden hier aber nicht verletzt. Der 22-j. Fahrer des Autotranporters, ebenfalls aus Bosnien-Herzegowina, wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Der 50-j. serbische Fahrer des Sattelzuges wurde nicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 31000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Triptis war am Unfallort eingesetzt. Die BAB war für ca. 3 Stunden vollgesperrt, wobei sich wiederum Stau bildete.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell