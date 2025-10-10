Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw im Straßengraben - 2 Verkehrsunfälle am Stauende

A4 Höhe Erfurt (ots)

Heute Morgen kam ein 44-jähriger Fahrer eines Sattelzuges auf der A4, zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-West nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Gespann kippte im angrenzenden Straßengraben auf die Seite. Hierbei wurde der rechte Fahrstreifen beschmutzt. Ein Teil der Ladung verteilte sich auf der Fahrbahn. Hierbei handelte es sich um Kindernahrung. Insgesamt waren hiervon ca. 13 Tonnen geladen. Zur Einschätzung hinsichtlich des Verbleibes der Ware wurde ein Havariekommissar einbezogen.

Der 44-jährige Fahrzeugführer konnte sich eigenständig aus der Zugmaschine befreien. Er wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Fahrer gab vor Ort an, dass er hinter dem Steuer eingeschlafen ist und er aufgrund dessen von der Fahrbahn abkam. Ein freiwilliger Drogenvortest vor Ort verlief zudem positiv auf Cannabis.

Für die Rettungsmaßnahmen war die Richtungsfahrbahn Frankfurt kurzzeitig voll gesperrt. Momentan ist der rechte Fahrstreifen aufgrund der Bergungsarbeiten gesperrt. Hierfür wird ein Kran benötigt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Am Stauende ereigneten sich zwei Auffahrunfälle. Hierbei wurden insgesamt 7 Insassen leicht verletzt.

Aufgrund der Bergungsmaßnahmen an allen drei Unfallstellen zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-West in Fahrtrichtung Frankfurt kommt es zu enormen Verkehrsbehinderungen.

Wir möchten Sie auf eine aufmerksame Fahrweise hinweisen. Bitte fahren Sie aufmerksam und vorsichtig an das Stauende heran, halten Sie ausreichen Abstand zu dem vorausfahrenden Fahrzeug und bilden Sie eine Rettungsgasse.

Sollten Sie während der Fahrt müde werden oder feststellen, dass Ihre Aufmerksamkeit nachlässt, so machen Sie unbedingt eine Pause. Somit tragen Sie erheblich zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer bei.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell