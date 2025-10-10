PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw im Straßengraben - 2 Verkehrsunfälle am Stauende

A4 Höhe Erfurt (ots)

Heute Morgen kam ein 44-jähriger Fahrer eines Sattelzuges auf der A4, zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-West nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Gespann kippte im angrenzenden Straßengraben auf die Seite. Hierbei wurde der rechte Fahrstreifen beschmutzt. Ein Teil der Ladung verteilte sich auf der Fahrbahn. Hierbei handelte es sich um Kindernahrung. Insgesamt waren hiervon ca. 13 Tonnen geladen. Zur Einschätzung hinsichtlich des Verbleibes der Ware wurde ein Havariekommissar einbezogen.

Der 44-jährige Fahrzeugführer konnte sich eigenständig aus der Zugmaschine befreien. Er wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Fahrer gab vor Ort an, dass er hinter dem Steuer eingeschlafen ist und er aufgrund dessen von der Fahrbahn abkam. Ein freiwilliger Drogenvortest vor Ort verlief zudem positiv auf Cannabis.

Für die Rettungsmaßnahmen war die Richtungsfahrbahn Frankfurt kurzzeitig voll gesperrt. Momentan ist der rechte Fahrstreifen aufgrund der Bergungsarbeiten gesperrt. Hierfür wird ein Kran benötigt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Am Stauende ereigneten sich zwei Auffahrunfälle. Hierbei wurden insgesamt 7 Insassen leicht verletzt.

Aufgrund der Bergungsmaßnahmen an allen drei Unfallstellen zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-West in Fahrtrichtung Frankfurt kommt es zu enormen Verkehrsbehinderungen.

Wir möchten Sie auf eine aufmerksame Fahrweise hinweisen. Bitte fahren Sie aufmerksam und vorsichtig an das Stauende heran, halten Sie ausreichen Abstand zu dem vorausfahrenden Fahrzeug und bilden Sie eine Rettungsgasse.

Sollten Sie während der Fahrt müde werden oder feststellen, dass Ihre Aufmerksamkeit nachlässt, so machen Sie unbedingt eine Pause. Somit tragen Sie erheblich zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer bei.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 03.10.2025 – 17:43

    API-TH: Fahrzeug in Vollbrand

    Schleifreisen (ots) - Ein schwerer Verkehrsunfall erschütterte die A 4 östlich des Hermsdorfer Kreuzes. Zwischen den Anschlusstellen Hermsdorf-Ost und Rüdersdorf fuhr ein Pkw plötzlich vom äußerst linken Fahrstreifen nach rechts und kollidierte mit einer Notrufsäule. An der Betoneinfassung der Säule wurde der Tank aufgerissen und entzündete das Fahrzeug explosionsartig. Dieses kam anschließend auf dem Dach in Vollbrand zum Liegen. Für die Dauer der 5stündigen ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 18:13

    API-TH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen - 1. Ergänzungsmeldung

    BAB 9 Höhe Dittersdorf (ots) - Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt. Der erste Verkehrsunfall ereignete sich zwischen 3 Pkw und einem Sprinter. Der 43-jährige Fahrer eines Seat kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem BMW und einem Mercedes Sprinter. Hierbei wurde eine Person leicht und eine Person schwer verletzt. Im Nachgang ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 14:46

    API-TH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

    A9 Höhe Dittersdorf (ots) - Aktuell ist die Richtungsfahrbahn Berlin der A9 zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Triptis voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen kam es hier zu zwei, kurz aufeinanderfolgenden Verkehrsunfällen zwischen jeweils drei Fahrzeugen. Momentan wird von 16 Leichtverletzten und einer schwer verletzten Person ausgegangen. Angaben zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren