Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Vandalismus

In der Poppe-Folkerts-Straße in Norden kam es zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte rissen an einem Fußweg zum dortigen Spielplatz gewaltsam einen Mülleimer aus der Verankerung. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 10 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Moordorf - Bei Unfall verletzt

Eine Pedelec-Fahrerin ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Moordorf verletzt worden. Die 53-jährige Frau fuhr gegen 10.50 Uhr auf dem Radweg der Emder Straße (B 210) in Richtung Georgsheil und fuhr nach ersten Erkenntnissen in Höhe des Kirchenwegs über Rot. Sie wurde dabei von einer 64-jährigen VW-Fahrerin erfasst, die von der Bundesstraße in den Kirchenweg abbog. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Aurich - Autofahrer überschlug sich

Ein Autofahrer hat sich am Sonntag in Dietrichsfeld mit seinem Auto überschlagen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 21-Jähriger gegen 22.30 Uhr mit einem Skoda auf der Dietrichsfelder Straße aus Plaggenburg kommend in Richtung Dietrichsfeld und kam auf Höhe der Straße Zum Hohehan nach links von der Fahrbahn ab. Er geriet in einen Graben, prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei über 20.000 Euro.

Ihlow - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Donnerstag auf einem Parkplatz in Ihlow ereignet. Zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug in der Straße Am Alten Handelsplatz einen grünen VW Taigo und fuhr davon. Es entstanden Lackschäden an der Fahrerseite des VW. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Marienhafe - Betonrohr beschädigt

In der Rosenstraße in Marienhafe hat sich vergangene Woche eine Unfallflucht ereignet. Zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 11 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Hinterhof eines Wohn- und Geschäftshauses gegen ein Betonrohr. Das Rohr diente zur Absicherung eines Stützpfeilers. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04934 910590 entgegen.

