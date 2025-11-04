Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Osteel - Pedelec-Fahrerin verletzt

Osteel - Pedelec-Fahrer verletzt

Pewsum - Unfallflucht

Südbrookmerland - Radfahrerin verletzt

Moordorf - Unbekannter beschädigte Auto

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Osteel - Pedelec-Fahrerin verletzt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer Pedelec-Fahrerin kam es am Montag in Osteel. Eine 45 Jahre alte Hyundai-Fahrerin war gegen 12.20 Uhr auf dem Adeweg in Richtung Brookmerlander Straße (B 72) unterwegs. Im Einmündungsbereich kollidierte sie mit einer von rechts kommenden 50-jährigen Pedelec-Fahrerin, die Vorfahrt hatte. Die 50-jährige Radfahrerin wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Osteel - Pedelec-Fahrer verletzt

Ein 64-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Osteel leicht verletzt worden. Der Mann fuhr gegen 15.30 Uhr auf dem Radweg an der Brookmerlander Straße (B 72) von Marienhafe kommend in Richtung Norden. Eine 28-jährige Toyota-Fahrerin, die vom Adeweg auf die B 72 fahren wollte, übersah den Pedelec-Fahrer jedoch und stieß mit ihm zusammen. Der 64-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst betreut und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Pewsum - Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in Pewsum kam es zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte am Donnerstag zwischen 14.40 Uhr und 17.20 Uhr vor einem Supermarkt an der Schatthausstraße einen grauen Hyundai ix20. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizeistation Pewsum unter 04923 805710 entgegen.

Südbrookmerland - Radfahrerin verletzt

Eine Fahrradfahrerin ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Südbrookmerland verletzt worden. Gegen 8.50 Uhr fuhr eine 41-jährige VW-Fahrerin auf dem Schwanenweg und wollte auf den Ritzweg einbiegen. Sie übersah dabei nach ersten Erkenntnissen eine 20-jährige Fahrradfahrerin, die von rechts kam. Es kam zum Unfall. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt.

Moordorf - Unbekannter beschädigte Auto

Eine Unfallflucht hat sich im Friesenweg in Moordorf ereignet. In der Zeit von Sonntag, 14 Uhr, bis Montag, 9 Uhr, hatte ein Autofahrer seinen weißen VW Up in Höhe der Hausnummer 3 geparkt. Als er zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er an der Heckstoßstange einen erheblichen Schaden fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6060215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell