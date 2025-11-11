PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Dringende Warnung vor falschen Bankmitarbeitern

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - In den letzten Tagen mehren sich Anrufe von falschen Bankmitarbeitern im Kreis Gütersloh. Leider haben die Betrüger in mehreren Fällen auch Beute gemacht. Wir warnen und bitten um Hinweise.

Meist werden ältere Menschen von den Betrügern angerufen. Diese geben sich als Bankmitarbeiter aus. Im weiteren Gesprächsverlauf berichten sie von unregelmäßigen Abbuchungen von den Konten der Seniorinnen und Senioren. Um den fehlerhaften Kontobewegungen auf den Grund zu gehen, bitten sie am Telefon um die entsprechenden Geheimnummern. Meist klingelt noch während des Telefonats ein Abholer an der Tür der Geschädigten und nimmt die Debitkarten in Verwahrung.

Erst später bemerken die Geschädigten den Schaden. Es handelt sich meist um Abbuchungen im vierstelligen Bereich.

Die Polizei warnt! Geben Sie niemals Daten zu Konten am Telefon hinaus. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie diese Telefonate direkt. Sollten Sie sich unsicher sein, rufen Sie bei Ihrer Hausbank unter einer Ihnen bekannten Telefonnummer an. Keine Bank und keine Behörde fordert sie auf, Geld, Wertsachen oder Bankkarten an Unbekannte zu übergeben! Dies ist weder für die Sperrung von EC- oder Kreditkarten, noch für polizeiliche Ermittlungen notwendig.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 13:17

    POL-GT: Geschäftseinbruch an der Rathausstraße

    Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Zwischen Samstagnachmittag (08.11.) und Montagmorgen (10.11.) brachen bislang unbekannte Täter in ein Schmuckgeschäft an der Rathausstraße ein. Durch eine eingeschlagene Scheibe gelangten die Täter in das Geschäft. Sie durchsuchten das Ladenlokal und entwendeten Schmuck. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 14:32

    POL-GT: Gaststätteneinbruch an der Carl-Miele Straße

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Samstag (08.11., 00.00 Uhr - 08.00 Uhr) brachen bislang unbekannten Täter in eine Gaststätte an der Carl-Miele Straße ein. Sie schlugen eine Scheibe ein, um in das Ladenlokal zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Ersten Angaben nach wurde eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren