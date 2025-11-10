Polizei Gütersloh

POL-GT: Gaststätteneinbruch an der Carl-Miele Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Samstag (08.11., 00.00 Uhr - 08.00 Uhr) brachen bislang unbekannten Täter in eine Gaststätte an der Carl-Miele Straße ein. Sie schlugen eine Scheibe ein, um in das Ladenlokal zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Ersten Angaben nach wurde eine geringe Menge Bargeld gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell