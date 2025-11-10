Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Buxelstraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwischen Samstag (08.11., 19.15 Uhr) und Sonntag (09.11., 10.40 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Buxelstraße ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, um in das Haus zu gelangen. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell