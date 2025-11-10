PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Geschäftseinbruch an der Wilhelmstraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Montag (10.11., 00.55 Uhr) in ein Geschäft an der Wilhelmstraße ein. Sie hebelten ein Fenster auf. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden die Einbrecher bei der weiteren Tatausführung durch die hinzugerufene Polizei gestört. Sie flüchteten.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 14:14

    POL-GT: Einbruch an der Buxelstraße

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Zwischen Samstag (08.11., 19.15 Uhr) und Sonntag (09.11., 10.40 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Buxelstraße ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, um in das Haus zu gelangen. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 14:09

    POL-GT: Reihenhauseinbrecher auf frischer Tat gestellt

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Zeugen informierten Samstagabend (08.11., 20.35 Uhr) die Polizei über einen auf frischer Tat gestellten Einbrecher am Schlothageweg. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei Einbrecher an dem Abend über ein Kellerfenster in das Reihenhaus gelangt sind. Anschließend durchsuchten die die Räumlichkeiten. Zeugen bemerkten die Einbrecher in dem Haus. Als einer der Täter versuchte zu ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 13:46

    POL-GT: Einbrecher flüchtet vor Hausbewohner

    Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (FK) - Sonntagabend (09.11.) rechnete ein Einbrecher offenbar nicht mit der Anwesenheit eines Hausbewohners am Prozessionsweg. Als der Unbekannte versuchte eine Glasscheibe zu zerschlagen, wurde der Bewohner auf den Einbruch aufmerksam. Der Unbekannte flüchtete. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren