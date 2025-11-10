POL-GT: Geschäftseinbruch an der Wilhelmstraße

Polizei Gütersloh

Gütersloh (FK) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Montag (10.11., 00.55 Uhr) in ein Geschäft an der Wilhelmstraße ein. Sie hebelten ein Fenster auf. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden die Einbrecher bei der weiteren Tatausführung durch die hinzugerufene Polizei gestört. Sie flüchteten.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

