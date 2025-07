Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach Kollision zwischen Fahrradfahrer und Auslieferungsfahrzeug

Hückelhoven-Baal (ots)

Am Samstag kam es auf der Krefelder Straße im Einmündungsbereich zur Nordstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 13 Jahre alter Radfahrer leicht verletzt wurde. Der Junge war auf seinem Fahrrad auf der Krefelder Straße gegen 14.45 Uhr auf dem Radweg aus Richtung Erkelenz kommend in Fahrtrichtung Baal unterwegs und überquerte den Einmündungsbereich zur Nordstraße. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem weißen Transportfahrzeug mit der Aufschrift "Hermes". Der junge Hückelhovener stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Transporters stieg kurz aus, erkundigte sich, ob alles in Ordnung sei und setzte dann seine Fahrt über die Krefelder Straße in Richtung Erkelenz fort. Der Fahrer war 30 bis 40 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß, sprach schlecht Deutsch und wirkte südländisch. Er hatte kurze dunkle Haare, eine kräftige Statur und trug ein graues Top sowie eine kurze Hose. Die Polizei sucht nun zur Klärung des Unfalls den unbekannten Fahrer. Wer kann Angaben zu seiner Identität machen oder das Kennzeichen des Transporters benennen? Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

