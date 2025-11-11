PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradprüfung an der Kapellenschule

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Donnerstag (13.11., 08.45 Uhr - 11.00 Uhr) findet für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Kapellenschule in Gütersloh-Avenwedde die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Viertklässler werden selbständig im Umfeld der Schule am Dr.-Thomas-Plaßmann-Weg im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs sein.

Die Kinder wurden intensiv vorbereitet und kennen die Vorfahrtsregeln. Wenn Sie ihnen am Donnerstag begegnen, können Sie am sinnvollsten unterstützen, indem Sie ihre eigene Vorfahrt einhalten und rücksichtsvoll fahren.

Die Kinder tragen auffällige Warnwesten mit Startnummern und danken es Ihnen, wenn Sie Ihnen eine sichere und vor allem unfallfreie Fahrt ermöglichen.

