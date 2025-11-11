PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Geschäftseinbruch an der Rathausstraße

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Zwischen Samstagnachmittag (08.11.) und Montagmorgen (10.11.) brachen bislang unbekannte Täter in ein Schmuckgeschäft an der Rathausstraße ein.

Durch eine eingeschlagene Scheibe gelangten die Täter in das Geschäft. Sie durchsuchten das Ladenlokal und entwendeten Schmuck.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um den Tatort beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

