Landespolizeidirektion Saarland
POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 41. KW
Saarbrücken (ots)
In der Zeit von Montag, 06.10.2025, bis Sonntag, 12.10.2025, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:
Montag, 06.10.2025
- B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis - B 41 zwischen Neunkirchen und St. Wendel - BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AS Elversberg
Dienstag, 07.10.2025
- Merzig-Wellingen - B 269 zwischen Saarlouis und Lebach - BAB 623 zwischen AS Saarbrücken-Herrensohr und AD Friedrichsthal
Mittwoch, 08.10.2025
- Heusweiler - B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig - BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig
Donnerstag, 09.10.2025
- BAB 6 zwischen Landesgrenze Frankreich und AK Neunkirchen - BAB 620 zwischen AD Saarlouis und AS Saarbrücken - B 423 zwischen Habkirchen und Blieskastel
Freitag, 10.10.2025
- Neunkirchen - B 406 zwischen Sinz und Oberleuken - B 268 zwischen Nunkirchen und Lebach
Samstag, 11.10.2025
- BAB 8 zwischen Landesgrenze Rheinland-Pfalz und AS Merzig
Sonntag, 12.10.2025
- BAB 6 zwischen St. Ingbert und Landesgrenze Frankreich
Hinweis:
Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.
Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.
Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de
