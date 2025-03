Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht durch Lkw in der Hauptstraße - Geschädigter gesucht

Birkenfeld (ots)

Am Montag, 10.03.2025, zw. 10.00 Uhr und 10.30 Uhr, rangierte ein weißer Lkw mit Kastenaufbau in der Hauptstraße in Birkenfeld auf dem Parkstreifen vor der dortigen Apotheke.

Eine Zeugin beobachtete, wie der Lkw-Fahrer beim Rangieren rückwärts gegen eine Straßenlaterne stieß. Anschließend soll der Lkw laut Angaben der Zeugin beim Vorwärtsausparken auch gegen einen weißen Pkw gestoßen sein, der vor dem Lkw parkte. Die Zeugin beobachtete im Anschluss, wie der Lkw wegfuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Anhand des von der Zeugin abgelesenen Kennzeichens konnte der Lkw-Fahrer schnell ermittelt und überprüft werden. In seiner Vernehmung räumte er die unbeabsichtigte Beschädigung der Straßenlaterne ein. Jedoch leugnete er den Zusammenstoß mit einem anderen Pkw.

Die Polizei Birkenfeld sucht daher weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben. Bestenfalls meldet sich auch der möglicherweise geschädigte Pkw-Fahrer, der zur besagten Zeit am Unfallort geparkt hatte.

Hinweise bitte an die Polizei Birkenfeld unter Tel. 06782 9910.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell