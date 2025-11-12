Polizei Gütersloh

POL-GT: Restauranteinbruch in Rietberg

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag (10.11., 03.00 Uhr) in ein Restaurant an der Rathausstraße eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf, um in das Objekt zu gelangen. Im Inneren durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Gestohlen wurde Bargeld.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

