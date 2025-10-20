POL-OF: Vollsperrung nach Unfall: Lastkraftwagen quer auf Fahrbahn
Bundesstraße 486 / Langen (ots)
(me) Die Bundesstraße 486 ist nach einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, zwischen Langen und Mörfelden-Walldorf, derzeit voll gesperrt. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 62-Jähriger die Schnellstraße in Richtung Mörfelden-Walldorf, geriet aus bisher noch ungeklärter Ursache mit seinem Geländewagen in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem 40-Tonner. Durch den Zusammenstoß löste sich bei der Zugmaschine ein Reifen. Dieser beschädigte einen hinter dem vermeintlichen Verursacher fahrenden Citroen. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 150.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Aktuell ist noch nicht absehbar, wann die Straße wieder freigegeben werden kann. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Polizeistation in Langen.
