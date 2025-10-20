POL-OF: Eierwurf gegen Hauswand: Polizei sucht Zeugen
Dietzenbach (ots)
(lei) Unbekannte haben am Freitag ein Ei gegen die Fassade eines Wohnhauses in der Birkenstraße (einstellige Hausnummern) geworfen, weswegen die Polizei nun wegen Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt und Zeugen sucht. Zugetragen hatte sich das Ganze zwischen 8 Uhr und 18.25 Uhr, so die bisherigen Erkenntnisse. Obwohl der Sachschaden eher gering ist, dürfte die Reinigung durchaus Arbeit verursacht haben, da die Flüssigkeit auch in die Fensterfugen lief. Hinweise auf den oder die Täter bitte an die Polizeistation Dietzenbach (06074 837-0).
