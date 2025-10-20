PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Eierwurf gegen Hauswand: Polizei sucht Zeugen

Dietzenbach (ots)

(lei) Unbekannte haben am Freitag ein Ei gegen die Fassade eines Wohnhauses in der Birkenstraße (einstellige Hausnummern) geworfen, weswegen die Polizei nun wegen Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt und Zeugen sucht. Zugetragen hatte sich das Ganze zwischen 8 Uhr und 18.25 Uhr, so die bisherigen Erkenntnisse. Obwohl der Sachschaden eher gering ist, dürfte die Reinigung durchaus Arbeit verursacht haben, da die Flüssigkeit auch in die Fensterfugen lief. Hinweise auf den oder die Täter bitte an die Polizeistation Dietzenbach (06074 837-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

