POL-OF: Erneuter Spielabbruch: Fußballspiel endete mit Auseinandersetzung zwischen Spielern

Bruchköbel (ots)

(lei) Die reguläre Spielzeit war bereits vorbei, als es ganz offensichtlich unsportlich wurde: Bei einem Fußballspiel in der Kreisliga A Hanau sollen am Samstag auf dem Sportplatz in Niederissigheim Spieler beider Mannschaften kurz vor dem Ende der Begegnung aneinandergeraten sein. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei, die nach anschließender Alarmierung ebenfalls "mit der von der Partie" war, hatte ein 20 Jahre alter Spieler der Heimmannschaft wohl einen Spieler der Gastmannschaft aus Hanau gefoult, woraufhin dieser auf den 20-Jährigen eingeschlagen haben soll. Auch ein zur Hilfe eilender 19-Jähriger, ebenfalls vom Heimteam, sei von einem anderen Gäste-Kicker geschlagen worden. Augenblicklich später habe sich eine Menschentraube von etwa 30 Personen gebildet, sodass das Match kurze Zeit später beim Stand von 2:3 für die Gastmannschaft abgebrochen wurde. Die beiden Heranwachsenden erlitten unter anderem Schürfwunden und kamen leicht verletzt durch den ebenfalls hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Tatverdächtigen müssen namentlich noch ermittelt werden. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich bei der Polizeistation Langenselbold zu melden (06183 91155-0). Erst am Wochenende davor (wir berichteten) war ein Fußball in Ronneburg wegen einer angezeigten Auseinandersetzung kurz vor Spielende abgebrochen worden.

