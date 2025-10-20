POL-OF: 72-jähriger Radfahrer schwer verletzt aufgefunden
Maintal (ots)
(lei) Am späten Freitagabend erhielt die Polizei Kenntnis von einem gestürzten Radfahrer auf einem Verbindungsweg zwischen der Eichwaldstraße und der Berliner Straße. Der 72-Jährige war dort unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache offenbar gestürzt war und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Passanten hatten ihn gegen 22.30 Uhr gefunden, die Rettungskräfte verständigt und dem nicht ansprechbaren Senior bis zu deren Eintreffen Erste Hilfe durch Reanimationsmaßnahmen geleistet. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 bei der Polizeistation Maintal zu melden.
