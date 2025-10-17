Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 43. Kalenderwoche 2025

(fg) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Geschwindigkeitsgefahrenstrecken sowie an Unfallschwerpunkten. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

20.10.2025:

Dreieich, B 486 in Fahrtrichtung Langen (Wild);

21.10.2025:

Bruchköbel, L 3347 in Fahrtrichtung Roßdorf (Unfallschwerpunkt);

22.10.2025:

Froschhausen, L 2310 in Fahrtrichtung B 45 (Wild);

23.10.2025:

Hanau, Hochstädter Landstraße in Fahrtrichtung Wachenbuchen (Bushaltestelle);

24.10.2025:

Erlensee, Ausbauende der K 854 in Fahrtrichtung Erlensee (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

25.10.2025 und 26.10.2025:

Hanau, B 43a Hanau-Hafen in Fahrtrichtung Fulda (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke).

Offenbach, 17.10.2025, Pressestelle, Felix Geis

