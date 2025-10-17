Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: SAVE THE DATE: "Traumberuf Polizei"- Bring Deine Eltern mit

Stadt Offenbach (ots)

(jm) Du bist auf der Suche nach einem interessanten, abwechslungsreichen und zukunftssicheren Job? Dann bist Du bei der Polizei Hessen genau richtig!

Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung im März 2025 bieten wir eine zweite Infoveranstaltung am 24. November 2025 für Dich, Deine Eltern oder einer nahestehenden Person an. Wir starten um 18.30 Uhr im Polizeipräsidium Südosthessen (Präsidialgebäude), am Spessartring 61 in Offenbach am Main.

Während der kurzweiligen Präsentation sprechen Polizeihauptkommissar Christopher Wenzel und Polizeihauptkommissarin Jennifer Mlotek über Chancen sowie Herausforderungen im Polizeiberuf und zeigen anschließend im Rahmen einer Präsidiumsführung den möglichen künftigen Arbeitsplatz.

Voraussetzungen

Es kann sich jeder ab 16 Jahren für die Informationsveranstaltung anmelden, der die allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen der Polizei Hessen erfüllt (Abitur, Fachhochschule oder ein entsprechender Bildungsabschluss sowie Realschule mit dreijähriger anerkannter Berufsausbildung mit einer Abschlussnote 2,5 oder besser, weitere Voraussetzungen unter https://karriere.polizei.hessen.de) oder diese zeitnah anstrebt. Die Plätze für die Veranstaltung sind begrenzt. Wir bitten um schriftliche Anmeldungen unter der E-Mail-Adresse: einstellungsberatung.ppsoh@polizei.hessen.de.

Weitere Informationen zur Anmeldung sind auf der Internetseite des Polizeipräsidiums Südosthessen (https://k.polizei.hessen.de/1833553456) zu finden oder können telefonisch unter 069 8098-1231 / -1232 erfragt werden.

Das Team der Einstellungsberatung freut sich schon jetzt auf zahlreiche Anmeldungen.

Offenbach 17.10.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell