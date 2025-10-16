Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbruch in den Abendstunden; Zeugensuche nach Fahrraddiebstahl; Einbruch in Wohnhaus: Zeugensuche; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Einbruch in den Abendstunden - Maintal

(me) Offenbar hielt die Anwesenheit der Bewohner einen bisher Unbekannten nicht davon ab, am Mittwoch gegen 20 Uhr, in ein Wohnhaus einzubrechen. Aufgrund der Spurenlage gelang der Ganove mutmaßlich über einen hochgedrückten Rollladen und ein im Anschluss daran aufgehebeltes Fenster in das Haus in der Wichernstraße (einstellige Hausnummern). Die Eheleute, die sich zu diesem Zeitpunkt im Wohnzimmer befanden, bekamen davon nichts mit. Nachdem der Einbrecher diverse Schränke durchsucht hatte, verschwand dieser mit verschiedenstem Schmuck unbehelligt in unbekannte Richtung. Der Wert des erbeuteten Schmucks wird auf circa zweitausend Euro beziffert. Zeugen, die etwas beobachtet haben, wenden sich bitte an die Kripo (06181 100-123).

2. Zeugensuche nach Fahrraddiebstahl - Nidderau

(me) Fahrraddiebe waren zwischen Montag, 17 Uhr und Mittwoch, 10.30 Uhr, im Stadtteil Windecken unterwegs. Zunächst machten sich die Langfinger an einer Garage in der Eicher Straße (20er-Hausnummern) zu schaffen und konnten diese auf bisher unbekannte Art und Weise öffnen. Hiernach richteten die Ganoven ihr Augenmerk auf die dort befindlichen E-Bikes. Mit insgesamt vier Elektrorädern im Wert von etwa zehntausend Euro machten sich die Diebe im Anschluss daran auf und davon. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

3. Einbruch in Wohnhaus: Zeugensuche! - Gelnhausen

(me) In der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße "Im Setzling" (20er-Hausnummern) ein. Die Ganoven gelangten vermutlich über ein gewaltsam geöffnetes Fenster im Erdgeschoss in das Haus und durchsuchten dieses im Anschluss daran nach verwertbarer Beute. Offenbar wurden die Eindringlinge fündig und nahmen eine Kamera sowie eine Armbanduhr im Gesamtwert von etwa 500 Euro an sich. Der Schaden, den die Einbrecher hinterließen, wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hanau (06181 100-123).

4. E-Bikes aus Garage entwendet - Biebergemünd

(me) Unbekannte hatten es zwischen Dienstag und Mittwoch auf mehrere hochwertige Fahrräder in einer Garage abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es den Ganoven in der Zeit zwischen 21.15 Uhr und 8.30 Uhr die Abstellmöglichkeit in der Biebertalstraße (30er-Hausnummern) zu öffnen und aus dieser vier E-Bikes zu stehlen. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Räder geben können oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizeistation in Gelnhausen (06051 827-0).

Offenbach, 16.10.2025, Pressestelle, Felix Geis

