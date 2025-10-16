POL-OF: Drogenfunde bei Gaststättenkontrollen
Hanau (ots)
(lei) In einer gemeinsamen Kontrollaktion haben Beamtinnen und Beamte der Kriminal- und Schutzpolizei am Mittwochabend Gaststätten im Stadtteil Lamboy unter die Lupe genommen. Aufgrund vorliegender Hinweise hatten es die Ordnungshüter des Drogenkommissariats und des Hanauer Polizeireviers auf Betäubungsmittel abgesehen - und sie wurden fündig.
In einem Lokal fanden die Ermittler eine geringe Menge Kokain, vier THC-Vapes, fast 20 Gramm Marihuana sowie eine ähnliche Menge Haschisch - alles verkaufsfertig verpackt und letztlich beschlagnahmt. Im Zuge der Ermittlungen durchsuchten die Beamten nicht nur die Gaststätte, sondern auch die Wohnung eines Tatverdächtigen. Außerdem stellten sie bei einem Gast weitere geringe Mengen Kokain sicher, gegen den ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet wurde.
Insgesamt wurden 19 einschlägig bekannte Personen überprüft, zwei von ihnen mussten aufgrund entsprechend eingeleiteter Ermittlungen mit zur Wache, wo erkennungsdienstliche Maßnahmen folgten. Anwohner wurden auf die gezielte Polizeipräsenz aufmerksam und begrüßten die Kontrollen ausdrücklich. Die Polizei betont dabei: Wo der Verdacht auf Straftaten besteht, wird sie konsequent tätig.
