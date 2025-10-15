Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festnahme zweier mutmaßlicher Einbrecher: Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Schöneck (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(me) Die Polizei nahm am frühen Mittwochmorgen zwei Männer im Alter von 29 und 50 Jahren vorläufig fest, nachdem diese mit einem bislang unbekannten Komplizen zuvor in ein Firmengebäude zur Getreideverarbeitung in der Frankfurter Straße in Kilianstädten eingebrochen sein sollen. Ein Mitarbeiter ertappte die Eindringlinge gegen 0.45 Uhr auf frischer Tat, weshalb das Trio mit einem Auto vom Tatort flüchtete.

Die sofort herbeigeeilten Streifen konnten das Fluchtfahrzeug auf einer Landstraße zum Stehen bringen und zwei von ihnen vorläufig festnehmen. Neben den Personen konnten die Ordnungshüter zudem mehrere mutmaßliche Tatwerkzeuge sicherstellen.

Die Beschuldigten wurden daraufhin am heutigen Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Hanau vorgeführt. Der Richter verkündete die Haftbefehle wegen angenommener Fluchtgefahr und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an. Die beiden Tatverdächtigen wurden im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu dem dritten Beteiligten, dauern derzeit an.

