POL-OF: Rollerfahrer bei Kollision mit Auto schwerverletzt

Hainburg (ots)

(lei) Mit schweren Verletzungen ist ein 57-Jähriger am Dienstagnachmittag in ein Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er auf der Hauptstraße im Ortsteil Hainstadt an einer Ampel-Kreuzung mit einem Auto zusammengestoßen war. Die 21-jährige Fahrerin des PKW wollte kurz nach 14 Uhr mit ihrem Opel Corsa nach links in die Offenbacher Landstraße abbiegen, als sie nach Zeugenangaben die nicht mehr Grün zeigende Ampel passierte. Beim Abbiegen passierte dann der Crash, sie kollidierte mit dem 57-Jährigen, der auf einem Motorroller unterwegs war und aus der Gegenrichtung kam. Der Seligenstädter erlitt dabei unter anderem einen Beinbruch, so die erste Diagnose. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen: geschätzte 10.000 Euro.

