POL-OF: Erneut Spiegelgläser gestohlen: Kriminalpolizei prüft mögliche Zusammenhänge

Offenbach (ots)

(lei) Erneut haben Diebe in Offenbach mehrere Spiegelgläser an geparkten Autos gestohlen. Die Unbekannten hatten demnach in der Zeit zwischen Dienstag, 21.30 Uhr und Mittwoch, 2.15 Uhr, nach aktuellem Stand sechs Autos in der Straße "Am Michelsee" (30er-Hausnummern) angegangen und die Bauteile widerrechtlich ausgebaut. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Erst am Wochenende hatten Leute mit fragwürdigem Verhältnis zu fremdem Eigentum mehrere Gläser von Rückspiegeln in der Dornbuschstraße, dem Spessartring sowie der Eberhard-von-Rochow-Straße ausgebaut und mitgehen lassen (wir berichteten gestern). Die Kriminalpolizei prüft nun mögliche Zusammenhänge und bittet aufmerksame Zeugen um Hinweise (069 8098-1234).

