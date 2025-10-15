POL-OF: Erneut Spiegelgläser gestohlen: Kriminalpolizei prüft mögliche Zusammenhänge
Offenbach (ots)
(lei) Erneut haben Diebe in Offenbach mehrere Spiegelgläser an geparkten Autos gestohlen. Die Unbekannten hatten demnach in der Zeit zwischen Dienstag, 21.30 Uhr und Mittwoch, 2.15 Uhr, nach aktuellem Stand sechs Autos in der Straße "Am Michelsee" (30er-Hausnummern) angegangen und die Bauteile widerrechtlich ausgebaut. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.
Erst am Wochenende hatten Leute mit fragwürdigem Verhältnis zu fremdem Eigentum mehrere Gläser von Rückspiegeln in der Dornbuschstraße, dem Spessartring sowie der Eberhard-von-Rochow-Straße ausgebaut und mitgehen lassen (wir berichteten gestern). Die Kriminalpolizei prüft nun mögliche Zusammenhänge und bittet aufmerksame Zeugen um Hinweise (069 8098-1234).
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell