POL-OF: Zeugensuche nach Autodiebstahl und Einbruch in der Benzstraße misslang: Zeugensuche!

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugensuche nach Autodiebstahl - Hanau

(cb) Die Polizei in Hanau bittet um Zeugenhinweise nach dem Diebstahl eines Mercedes, welcher in der Agnes-Pockels-Straße (einstellige Hausnummern) parkte. Der Fahrzeugeigentümer hatte seinen grauen Wagen mit HU-Kennzeichen bereits am Freitag, 3. Oktober, am Fahrbahnrand abgestellt. Bei seiner Rückkehr am Sonntag, 5. Oktober, musste er feststellen, dass die Täter die technischen und mechanischen Sicherungen seines GLE überwunden und den Wagen mitgenommen hatten. Die Beamten des Fachkommissariats nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Einbruch in der Benzstraße misslang: Zeugensuche! - Hanau

(fg) Unbekannte beabsichtigten am Montagmorgen in ein Geschäft in der Benzstraße (10er-Hausnummern) einzubrechen, was jedoch misslang. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Die Täter beschädigten mit einem unbekannten Gegenstand die Glasschiebetür, hebelten diese etwas auf und versuchten hierdurch in den Innenbereich zu gelangen. Ein am Montagmorgen alarmierter Mitarbeiter hatte daraufhin gegen 4.10 Uhr folgerichtig die Polizei informiert. Ohne Zutritt zum Geschäft erlangt zu haben, machten sich die Unbekannten davon. Herbeigeeilte Polizeibeamte umstellten das Objekt; auch ein Diensthund war im Einsatz. Personen konnten jedoch nicht mehr ausfindig gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei zu melden.

