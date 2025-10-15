Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Roller-Fahrer kam nach Alleinunfall mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus

Stadt Offenbach (ots)

(fg) Nach einem Alleinunfall am Dienstagabend, gegen 19.35 Uhr, in der Seligenstädter Straße kam ein 72 Jahre alter Roller-Fahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann aus dem Landkreis Offenbach auf der Seligenstädter Straße und kollidierte im Bereich der Ferdinand-Porsche-Straße aus bislang unbekannten Gründen mit einem erhöhten Bordstein einer dort befindlichen Fußgängerfurt. Im weiteren Verlauf stürzte der 72-Jährige von seinem blauen Piaggio-Roller und verletzte sich schwer. Er wurde erstversorgt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Seligenstädter Straße war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen in Höhe der Ferdinand-Porsche-Straße voll gesperrt. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

