POL-OF: Von Fahrbahn abgekommen: Sattelzug mit Hackschnitzeln umgekippt

Bad Orb (ots)

(lei) Ein mit Hackschnitzeln beladener Sattelzug ist am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße 890 von der Fahrbahn abgekommen auf um gekippt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 20-jährige Fahrer des Gespanns gegen 14 Uhr in Richtung Bad Orb unterwegs, als er offenbar aus Unachtsamkeit in die unbefestigte Bankette geriet und die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Sattelzug stürzte daraufhin um und kam in der angrenzenden, leicht abfallenden Wiese auf der rechten Seite zum Liegen. Der 20-Jährige, der sich selbstständig aus dem Führerhaus befreien konnte, zog sich leichte Verletzungen zu und wurde anschließend durch einen hinzugerufenen Rettungswagen vor Ort medizinisch versorgt.

Herausfordernd ist bislang die Bergung des verunfallten Brummis, weswegen die Straße seitdem vollgesperrt ist und vermutlich auch noch einige Zeit nicht freigegeben werden kann. Denn ein Schwerlastkran soll den Sattelzug nun aufrichten und auch die Ladung, die sich auf der Wiese verteilte, muss noch beseitigt werden. Im Einsatz war auch die Feuerwehr, die ausgelaufene Betriebsmittel aufnahm. Der Gesamtschaden an Fahrzeug und Flur kann aktuell noch nicht beziffert werden, wird aber vermutlich fünfstellig sein.

