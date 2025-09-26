Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Verkehrskontrollen entlarven Fahrer unter Betäubungsmittel- und Alkoholeinfluss

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Vormittag (25.09.), gegen 11:35 Uhr, haben Beamte des Verkehrsdienstes im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen Pickup der Marke Ram auf der Mülheimer Straße in Gronau angehalten. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente, dass der 35-jährige Bergisch Gladbacher am Steuer des Transporters unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht, so dass zur Beweisführung eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorweisen, da er nicht mehr über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Nach Entnahme der Blutprobe in einem nahegelegenen Krankenhaus musste der Mann seinen Weg zu Fuß fortsetzen, da ihm die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt wurde. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter Betäubungsmitteleinfluss ermittelt.

Am Abend des gleichen Tages (25.09.), gegen 22:30 Uhr, haben Beamte der Polizeiwache Overath einen Pkw der Marke Audi in der Straße Schlehecken beobachtet und wenig später angehalten und kontrolliert. Der Fahrer, ein 28-Jähriger aus Rösrath, machte einen alkoholisierten Eindruck. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille und lag somit im Bereich der sogenannten absoluten Fahruntüchtigkeit. Auch bei diesem Fahrer wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr unter Alkoholeinfluss ermittelt. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell