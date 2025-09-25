PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RBK: Overath - Einbruch in Jugendzentrum

Overath (ots)

Unbekannte sind in ein Jugendzentrum in der Hauptstraße eingebrochen. Dabei stahlen sie Bargeld und eine Spielekonsole. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gestern Mittag (24.09.), gegen 12:30 Uhr, wollte eine Mitarbeiterin das Gebäude des Jugendzentrums betreten. Dabei stellte sie fest, dass dort eingebrochen worden war. Die Frau gab an, das Jugendzentrum am Abend zuvor gegen 21:45 Uhr verlassen zu haben. Die unbekannten Täter hatten sich Zugang zu dem Gebäude verschafft, indem sie eine Glasscheibe auf der Rückseite des Gebäudes eingeschlagen hatten. Anschließend stahlen sie eine geringe Summe Bargeld aus einer Geldkassette und eine Spielekonsole.

Die herbeigerufene Polizei konnte in verschiedenen Räumen des Jugendzentrums Hebelspuren an diversen Türen feststellen. Zudem war zu erkennen, dass mehrere Räume durchsucht worden waren. Noch ist unklar, ob die unbekannten Täter weiteres Diebesgut erlangt haben. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen insgesamt im niedrigen vierstelligen Bereich

Die Polizei nahm eine entsprechende Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Wer in der Tatzeit etwas Verdächtiges im Umfeld des Jugendzentrums gesehen hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

