Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
POL-RBK: Bergisch Gladbach - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Celina S. - Mädchen wohlauf zurückgekehrt
Bergisch Gladbach (ots)
Vorgestern (23.09.) haben wir um Mitfahndung nach einer vermissten 13-Jährigen gebeten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/6123082).
Das Mädchen ist wohlauf zurückgekehrt und die Suche somit hinfällig.
Wir bitten Medienvertreter um Löschung eines möglicherweise veröffentlichten Bildes und danken für die Unterstützung. (ct)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell