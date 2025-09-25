Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Celina S. - Mädchen wohlauf zurückgekehrt

Bergisch Gladbach (ots)

Vorgestern (23.09.) haben wir um Mitfahndung nach einer vermissten 13-Jährigen gebeten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/6123082).

Das Mädchen ist wohlauf zurückgekehrt und die Suche somit hinfällig.

Wir bitten Medienvertreter um Löschung eines möglicherweise veröffentlichten Bildes und danken für die Unterstützung. (ct)

