Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Celina S. - Mädchen wohlauf zurückgekehrt

Bergisch Gladbach (ots)

Vorgestern (23.09.) haben wir um Mitfahndung nach einer vermissten 13-Jährigen gebeten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/6123082).

Das Mädchen ist wohlauf zurückgekehrt und die Suche somit hinfällig.

Wir bitten Medienvertreter um Löschung eines möglicherweise veröffentlichten Bildes und danken für die Unterstützung. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 24.09.2025 – 09:03

    POL-RBK: Leichlingen - Falscher Microsoft-Mitarbeiter betrügt Seniorin

    Leichlingen (ots) - Eine 70-jährige Frau aus Leichlingen ist von einem falschen Microsoft-Mitarbeiter betrogen worden. Der unbekannte Täter gelangte durch den Betrug an einen mittleren vierstelligen Betrag vom Konto der Frau. Gestern Vormittag erschien die Seniorin bei der Polizeiwache Burscheid. Sie gab an, am Montagabend (22.09.) eine Meldung auf ihrem PC erhalten ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 08:58

    POL-RBK: Wermelskirchen - Betrüger geben sich als Handwerker aus

    Wermelskirchen (ots) - Gestern Nachmittag (23.09.) ist die Polizei zu einem Einfamilienhaus in der Straße Hagenerberg gerufen worden. Eine Seniorin war nach eigenen Äußerungen am Vormittag von zwei unbekannten Tatverdächtigen betrogen worden. Die zwei Männer sind nach den Schilderungen der Anruferin gegen 11:00 Uhr an ihrem Haus in der Straße Hagenerberg ...

    mehr
