Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Thomas Schuler ist neuer Leiter der Polizeistation Mühlheim

Bild-Infos

Download

Mühlheim am Main (ots)

(cl) Polizeipräsident Daniel Muth führte am heutigen Montag den 56-jährigen Thomas Schuler öffentlichkeitswirksam in sein Amt als neuen Leiter der Polizeistation Mühlheim ein. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde übergab der Behördenleiter dem erfahrenen Polizeibeamten symbolisch die Verantwortung für die Dienststelle. Zugleich nutzte der Polizeipräsident die Gelegenheit, um den neuen Dienststellenleiter zum Ersten Polizeihauptkommissar zu befördern.

An der Feierstunde nahmen neben zahlreichen Führungskräften des Polizeipräsidiums Südosthessen auch Mühlheims Bürgermeister Dr. Alexander Krey sowie der Landtagsabgeordneter Christoph Mikuschek teil. Damit trägt Thomas Schuler künftig die Verantwortung für die Sicherheit von knapp 30.000 Einwohnerinnen und Einwohnern von Mühlheim.

Schuler folgt auf den Ersten Polizeihauptkommissar Timo Knapp, der kürzlich die Leitung der Polizeistation Neu-Isenburg übernommen hat (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6119631).

Polizeipräsident Daniel Muth würdigte die Ernennung Schulers: "Mit Thomas Schuler erhält die Polizeistation Mühlheim einen äußerst erfahrenen und engagierten Leiter, der den Landkreis Offenbach und seine Menschen bestens kennt. Durch seine langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Führungsfunktionen bringt er die idealen Voraussetzungen mit, um die erfolgreiche Arbeit der Polizeistation Mühlheim fortzusetzen. Thomas Schuler, so bezeichnet er sich auch gerne selbst, ist ein waschechter Schutzmann - immer nah und ansprechbar für die Belange der Bürgerinnen und Bürger."

Auch Thomas Schuler selbst zeigte sich dankbar und motiviert: "Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die neue Aufgabe. Mühlheim ist eine lebendige Stadt mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern - gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen möchte ich dafür sorgen, dass sie sich weiterhin sicher und gut betreut fühlen. Dabei setze ich auf eine enge Zusammenarbeit mit der Stadt, den Institutionen und der Bevölkerung. Mein Ziel ist es, durch Präsenz, Offenheit und Kommunikation das Vertrauen in unsere Polizeiarbeit weiter zu stärken."

Zur Person:

Thomas Schuler ist 56 Jahre alt, verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Kindern und lebt im Landkreis Offenbach. Nach seiner Ausbildung zum Koch und der Absolvierung des Grundwehrdienstes bei der Bundeswehr begann er im April 1990 seine Laufbahn bei der Hessischen Polizei. Nach verschiedenen Verwendungen beim Polizeipräsidium Frankfurt am Main wechselte er im Januar 2003 zum Polizeipräsidium Südosthessen zur Polizeistation Dietzenbach. In den folgenden Jahren übernahm Schuler verschiedene Führungsfunktionen auf Dienststellen im Stadtgebiet sowie im Landkreis Offenbach. Zuletzt war er drei Jahre lang stellvertretender Leiter der Polizeistation Heusenstamm, bevor er nun die Leitung der Polizeistation Mühlheim übernahm.

Das Polizeipräsidium Südosthessen wünscht Thomas Schuler viel Erfolg und alles Gute für seine neue Aufgabe!

Offenbach, 20.10.2025, Pressestelle, Christopher Leidner

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell