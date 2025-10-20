PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 36-Jähriger bei Handyverkauf beraubt - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Rodenbach (ots)

(lei) Ein 36 Jahre alter Mann ist am Sonntagabend gewaltsam um sein Mobiltelefon gebracht geworden. Er hatte das Gerät zuvor über eine Online-Verkaufsplattform zum Kauf angeboten und sich gegen 18 Uhr mit einem vermeintlich interessierten Käufer im Nordring verabredet. Bei dem Treffen übergab der Rodenbacher dem jugendlich wirkenden Unbekannten zunächst das Mobiltelefon. Dieser erfragte daraufhin die PIN und reichte das Gerät anschließend an einen etwa gleichaltrigen Komplizen weiter. Unmittelbar danach setzte der erste Täter Pfefferspray gegen den 36-Jährigen ein und flüchtete gemeinsam mit seinem Begleiter in unbekannte Richtung.

Beide Täter wurden wie folgt beschrieben:

   - etwa 14 bis 16 Jahre alt
   - circa 1,65 Meter groß
   - schlanke Statur
   - komplett schwarz gekleidet

Die Kriminalpolizei Hanau hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 06:26

    POL-OF: Eierwurf gegen Hauswand: Polizei sucht Zeugen

    Dietzenbach (ots) - (lei) Unbekannte haben am Freitag ein Ei gegen die Fassade eines Wohnhauses in der Birkenstraße (einstellige Hausnummern) geworfen, weswegen die Polizei nun wegen Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt und Zeugen sucht. Zugetragen hatte sich das Ganze zwischen 8 Uhr und 18.25 Uhr, so die bisherigen Erkenntnisse. Obwohl der Sachschaden eher gering ist, dürfte die Reinigung durchaus Arbeit ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 06:04

    POL-OF: 72-jähriger Radfahrer schwer verletzt aufgefunden

    Maintal (ots) - (lei) Am späten Freitagabend erhielt die Polizei Kenntnis von einem gestürzten Radfahrer auf einem Verbindungsweg zwischen der Eichwaldstraße und der Berliner Straße. Der 72-Jährige war dort unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache offenbar gestürzt war und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Passanten hatten ihn gegen 22.30 Uhr gefunden, die Rettungskräfte verständigt und dem nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren