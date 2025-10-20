Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 36-Jähriger bei Handyverkauf beraubt - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Rodenbach (ots)

(lei) Ein 36 Jahre alter Mann ist am Sonntagabend gewaltsam um sein Mobiltelefon gebracht geworden. Er hatte das Gerät zuvor über eine Online-Verkaufsplattform zum Kauf angeboten und sich gegen 18 Uhr mit einem vermeintlich interessierten Käufer im Nordring verabredet. Bei dem Treffen übergab der Rodenbacher dem jugendlich wirkenden Unbekannten zunächst das Mobiltelefon. Dieser erfragte daraufhin die PIN und reichte das Gerät anschließend an einen etwa gleichaltrigen Komplizen weiter. Unmittelbar danach setzte der erste Täter Pfefferspray gegen den 36-Jährigen ein und flüchtete gemeinsam mit seinem Begleiter in unbekannte Richtung.

Beide Täter wurden wie folgt beschrieben:

- etwa 14 bis 16 Jahre alt - circa 1,65 Meter groß - schlanke Statur - komplett schwarz gekleidet

Die Kriminalpolizei Hanau hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell