POL-GT: Fahrzeugbrand in Steinhagen - Zeugen gesucht
Gütersloh (ots)
Steinhagen (FK) - Dienstagabend (11.11., 20.50 Uhr) brannte ein VW Golf an der Industriestraße. Zeugen bemerkten die Flammen und informierten Feuerwehr und Polizei. Die Flammen wurden rasch gelöscht. Weiterer Schaden entstand nicht. Die Ermittlungen zu der Brandursache hat die Polizei Gütersloh aufgenommen. Eine Brandlegung ist wahrscheinlich. Zeugen, welche Angaben zu verdächtigen Personen machen können, melden sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0.
Rückfragen bitte an:
Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/
Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell