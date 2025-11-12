PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrzeugbrand in Steinhagen - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Dienstagabend (11.11., 20.50 Uhr) brannte ein VW Golf an der Industriestraße. Zeugen bemerkten die Flammen und informierten Feuerwehr und Polizei. Die Flammen wurden rasch gelöscht. Weiterer Schaden entstand nicht. Die Ermittlungen zu der Brandursache hat die Polizei Gütersloh aufgenommen. Eine Brandlegung ist wahrscheinlich. Zeugen, welche Angaben zu verdächtigen Personen machen können, melden sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 11:31

    POL-GT: Restauranteinbruch in Rietberg

    Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag (10.11., 03.00 Uhr) in ein Restaurant an der Rathausstraße eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf, um in das Objekt zu gelangen. Im Inneren durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Gestohlen wurde Bargeld. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum am Tatort ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 14:10

    POL-GT: Dringende Warnung vor falschen Bankmitarbeitern

    Gütersloh (ots) - Kreis Gütersloh (FK) - In den letzten Tagen mehren sich Anrufe von falschen Bankmitarbeitern im Kreis Gütersloh. Leider haben die Betrüger in mehreren Fällen auch Beute gemacht. Wir warnen und bitten um Hinweise. Meist werden ältere Menschen von den Betrügern angerufen. Diese geben sich als Bankmitarbeiter aus. Im weiteren Gesprächsverlauf berichten sie von unregelmäßigen Abbuchungen von den ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 13:17

    POL-GT: Geschäftseinbruch an der Rathausstraße

    Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Zwischen Samstagnachmittag (08.11.) und Montagmorgen (10.11.) brachen bislang unbekannte Täter in ein Schmuckgeschäft an der Rathausstraße ein. Durch eine eingeschlagene Scheibe gelangten die Täter in das Geschäft. Sie durchsuchten das Ladenlokal und entwendeten Schmuck. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren