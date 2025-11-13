Polizei Gütersloh

POL-GT: Ehrlicher Finder gibt Portemonnaie ab - Inhaber gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Ein ehrlicher Finder gab am Mittwoch (12.11.) ein Portemonnaie bei der Polizei ab. Die dunkle Lederbörse, in welcher sich ein hoher Geldbetrag befindet, lag im Bereich des Aquatunnels in der Flora Westfalica.

Die Polizei Gütersloh sucht den Inhaber des Portemonnaies. Weitere Angaben zu der Höhe des Geldbetrags werden nicht veröffentlicht. Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell