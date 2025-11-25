Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Versicherung und Fahrerlaubnis

Suhl (ots)

Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten Montagmittag einen 24-jährigen Fahrer eines E-Scooters in der Großen Beerbergstraße in Suhl. Dabei stellten sie gleich mehrere Verstöße fest. Zum einen war das Gefährt nicht versichert und zum anderen machte sich nach einem Blick in die Leistungsdaten des Rollers deutlich, dass der Mann eine entsprechende Fahrerlaubnis hätte haben müssen. Diese konnte er allerdings nicht vorweisen. Und weil das alles noch nicht genug war, reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin und Metamphetamin. Eine Blutprobe und mehrere Anzeigen waren die Folge.

