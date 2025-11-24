Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrraddiebstahl und Handyverstoß in Varel

Varel (ots)

Am 23.11.2025 gegen 13:35 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Oldenburger Straße in Varel einen 19-jährigen Fahrradfahrer, der während der Fahrt sein Mobiltelefon in der Hand hielt und trotz mehrfacher Anhalteaufforderungen zunächst nicht stehenblieb. Erst durch ein Blockieren seines Fahrweges konnte die Kontrolle durchgeführt werden. Im Rahmen der Überprüfung zeigte der junge Mann ein auffälliges Fluchtverhalten. Ein Suchvermerk lag jedoch nicht vor, und es ergaben sich zunächst keine Hinweise auf einen konkreten Grund für sein Verhalten. Routinemäßig wurde daher das Fahrrad hinsichtlich der Rahmennummer überprüft. Währenddessen äußerte der 19-Jährige spontan zur Herkunft des Fahrrads, dass er dieses am Vortag aus einem Fahrradstand vor einer Edeka-Filiale in der Mühlenstraße in Varel entwendet habe. Dies sei der Grund für seine versuchte Flucht gewesen. Gegen den Beschuldigten wurde ein Verfahren wegen Diebstahls sowie wegen des verbotswidrigen Benutzens eines Mobiltelefons während der Fahrt eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrrad geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

