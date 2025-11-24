PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Vermisstenfahndung: 68-Jähriger aus Pflegeeinrichtung abgängig

POL-WHV: Vermisstenfahndung: 68-Jähriger aus Pflegeeinrichtung abgängig
  • Bild-Infos
  • Download

Wilhelmshaven (ots)

Seit dem gestrigen Abend wird der 68-jährige Hubert Lerche vermisst.

Der Mann verließ seine Einrichtung im Scharrdeich zu Fuß und ist bislang unbekannten Aufenthalts. Nach Angaben des Pflegedienstes dürfte er lediglich mit einer dunklen Trainingsjacke, einer Jeans sowie Schuhen ohne Schnürsenkel bekleidet sein.

Aufgrund der Witterung - Temperaturen um 0 Grad Celsius und Schneefall - besteht für den Vermissten akute Lebensgefahr. Der Mann ist medikamentenbedürftig, hat seine gestrige Tagesration jedoch erhalten. Er gilt als gut zu Fuß.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer die Person gesehen hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich umgehend unter der Rufnummer 110 oder bei der Polizei Wilhelmshaven unter 04421 / 942-0 zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 23.11.2025 – 17:33

    POL-WHV: Versammlungsgeschehen in Zetel - störungsfreier Verlauf

    Zetel (ots) - Für den 23.11.2025, zwischen 15:00 und 17:30 Uhr wurde eine Versammlung in geschlossenen Räumen in der "Alten Feuerwehr" in Zetel durchgeführt. Parallel wurde für denselben Tag eine Versammlung in Form einer Kundgebung auf dem Markthamm in Zetel angezeigt. Beide Versammlungen wurden zuvor öffentlich beworben und erfahrungsgemäß ist bei vergleichbaren Versammlungen mit einem hohen Besucheraufkommen zu ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 10:16

    POL-WHV: Pressebericht des PK Varel vom 21.11.-23.11.25

    Wilhelmshaven (ots) - Sachbeschädigung durch Graffiti in der Vareler Innenstadt Durch eine bisher unbekannte Täterschaft wird im Innenstadtbereich Varel (Hindenburgstraße) die Statur der Krabbenpulerin sowie ein daneben befindliches Hinweisschild mit schwarzer Farbe besprüht. Die Tat wurde am 21.November, um 09:30 Uhr, festgestellt. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 10:12

    POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 21.11.-23.11.25

    Wilhelmshaven (ots) - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am 21.11.2025, gegen 14:05 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Addernhausener Straße eine Fahrzeugkombination aus Traktor und zulassungsfreiem Anhänger auf. Obwohl am Anhänger eine 25-km/h-Plakette angebracht war, überschritt das Gespann deutlich die zulässige Geschwindigkeit. Die Polizei weist darauf hin, dass ein solcher Anhänger bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren