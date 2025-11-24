Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Vermisstenfahndung: 68-Jähriger aus Pflegeeinrichtung abgängig

Wilhelmshaven (ots)

Seit dem gestrigen Abend wird der 68-jährige Hubert Lerche vermisst.

Der Mann verließ seine Einrichtung im Scharrdeich zu Fuß und ist bislang unbekannten Aufenthalts. Nach Angaben des Pflegedienstes dürfte er lediglich mit einer dunklen Trainingsjacke, einer Jeans sowie Schuhen ohne Schnürsenkel bekleidet sein.

Aufgrund der Witterung - Temperaturen um 0 Grad Celsius und Schneefall - besteht für den Vermissten akute Lebensgefahr. Der Mann ist medikamentenbedürftig, hat seine gestrige Tagesration jedoch erhalten. Er gilt als gut zu Fuß.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer die Person gesehen hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich umgehend unter der Rufnummer 110 oder bei der Polizei Wilhelmshaven unter 04421 / 942-0 zu melden

