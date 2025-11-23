Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 21.11.-23.11.25

Wilhelmshaven (ots)

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am 21.11.2025, gegen 14:05 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Addernhausener Straße eine Fahrzeugkombination aus Traktor und zulassungsfreiem Anhänger auf. Obwohl am Anhänger eine 25-km/h-Plakette angebracht war, überschritt das Gespann deutlich die zulässige Geschwindigkeit. Die Polizei weist darauf hin, dass ein solcher Anhänger bei höheren Geschwindigkeiten zulassungs- und versicherungspflichtig wird. Gegen den 47-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Radfahrer mit hoher Alkoholisierung verunglückt Am 22.11.2025, gegen 22:15 Uhr, wurde der Polizei ein gestürzter Radfahrer in der Jeverschen Landstraße in Schortens gemeldet. Der 27-jährige Mann wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Atemalkoholkonzentration von 3,21 Promille fest. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme veranlasst und ein Strafverfahren eingeleitet.

Pkw überschlägt sich bei winterglatter Fahrbahn Am 23.11.2025, gegen 02:29 Uhr, meldete eine 24-jährige Autofahrerin, dass sie in einer Kurve der Straße Mühlenreihe in Schortens alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen sei. Die eingesetzten Kräfte fanden vor Ort einen Pkw vor, der sich aufgrund winterglatter Fahrbahn überschlagen hatte und auf dem Dach im Graben lag. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Da bei ihr Atemalkohol festgestellt wurde, erfolgte eine Blutentnahme; zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

