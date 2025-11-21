PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Körperverletzung bei Streit unter Hundehaltern in Schortens

Schortens (ots)

Am Mittwoch, 12.11.2025, gegen 17:15 Uhr, kam es in der Gernotstraße in Schortens zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Hundehalterinnen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die Parteien während eines Spaziergangs in Streit.

Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung soll die 43-jährige Beschuldigte eine 74-jährige Frau geschubst haben. Die ältere Frau stürzte daraufhin zu Boden und erlitt leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

