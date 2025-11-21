Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung bei Streit unter Hundehaltern in Schortens

Schortens (ots)

Am Mittwoch, 12.11.2025, gegen 17:15 Uhr, kam es in der Gernotstraße in Schortens zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Hundehalterinnen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die Parteien während eines Spaziergangs in Streit.

Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung soll die 43-jährige Beschuldigte eine 74-jährige Frau geschubst haben. Die ältere Frau stürzte daraufhin zu Boden und erlitt leichte Verletzungen.

