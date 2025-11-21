PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unbefugte Pkw-Nutzung unter Drogeneinfluss

Zetel (ots)

Am 20.11.2025, gegen 02:30 Uhr, nutzte ein 18-Jähriger in Zetel-Kronshausen einen Pkw unbefugt und fuhr damit im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nach bisherigen Erkenntnissen stand der Beschuldigte zudem unter dem Einfluss von Cannabis. Entsprechende Maßnahmen wurden eingeleitet; die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren