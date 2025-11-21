Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unbefugte Pkw-Nutzung unter Drogeneinfluss
Zetel (ots)
Am 20.11.2025, gegen 02:30 Uhr, nutzte ein 18-Jähriger in Zetel-Kronshausen einen Pkw unbefugt und fuhr damit im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nach bisherigen Erkenntnissen stand der Beschuldigte zudem unter dem Einfluss von Cannabis. Entsprechende Maßnahmen wurden eingeleitet; die Weiterfahrt wurde untersagt.
