Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl aus Einfamilienhaus in Aldenburg

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum vom 19.11.2025, 23:30 Uhr, bis 20.11.2025, 00:45 Uhr verschaffte sich eine 50-jährige Frau in Wilhelmshaven-Aldenburg Zugang zu einem Einfamilienhaus im Altengrodener Weg. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzte sie eine unverschlossene Tür, um ins Obergeschoss zu gelangen. Dort entnahm sie aus einer an der Garderobe hängenden Umhängetasche 250 Euro Bargeld. Als der Hund der Bewohner im Untergeschoss anschlug, verließ die Frau das Haus und flüchtete zunächst in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte die Beschuldigte kurze Zeit später mit dem entwendeten Geld angetroffen werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell