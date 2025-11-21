PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl aus Einfamilienhaus in Aldenburg

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum vom 19.11.2025, 23:30 Uhr, bis 20.11.2025, 00:45 Uhr verschaffte sich eine 50-jährige Frau in Wilhelmshaven-Aldenburg Zugang zu einem Einfamilienhaus im Altengrodener Weg. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzte sie eine unverschlossene Tür, um ins Obergeschoss zu gelangen. Dort entnahm sie aus einer an der Garderobe hängenden Umhängetasche 250 Euro Bargeld. Als der Hund der Bewohner im Untergeschoss anschlug, verließ die Frau das Haus und flüchtete zunächst in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte die Beschuldigte kurze Zeit später mit dem entwendeten Geld angetroffen werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 08:56

    POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung in der NordseePassage

    Wilhelmshaven (ots) - Am 20.11.2025, gegen 20:21 Uhr, kam es im Bereich der NordseePassage in Wilhelmshaven, kurz vor dem Zugang zum Bahnhof, zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug eine 27-jährige Beteiligte auf eine ihr bekannte 28-jährige Frau ein. Der Sicherheitsdienst des Einkaufszentrums griff sofort ein und trennte die ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 12:05

    POL-WHV: Einbruch in Friseursalon in Schortens

    Schortens (ots) - Zwischen dem 18.11.2025, 18:30 Uhr, und dem 19.11.2025, 09:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Friseursalon im Gewerbegebiet in Schortens. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter zunächst erfolglos, eine rückwärtige Stahltür aufzuhebeln. Im weiteren Verlauf gelang es ihnen, ein Element der elektronischen Schiebetür zu überwinden und so in den Salon ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 11:03

    POL-WHV: Versuchter Einbruch in Pizzeria in Zetel

    Zetel (ots) - Zwischen dem 18.11.2025, 23:30 Uhr, und dem 19.11.2025, 13:30 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Zetel zu einem versuchten Einbruch in ein Restaurant. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten bislang unbekannte Täter, zwei Fenster des Lokals aufzuhebeln. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten gelang jedoch nicht, sodass kein Diebesgut erlangt wurde. Der Geschädigte stellte die frischen Hebelspuren fest ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren