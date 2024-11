Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Bundespolizei sucht Zeugen nach Einsatz von Reizgas Fahrender Regionalzug Enno von Wolfsburg nach Hannover am 20.11.2024 gegen 18:00 Uhr

Hannover (ots)

Derzeit noch unbekannte Täter haben am Abend in der vorderen Zugtraktion des Regionalzuges Enno RE 50 nach bisherigen Erkenntnissen eine Art von Reizgas versprüht. In diesem Zugteil befanden sich mehr als hundert Reisende. Ab der Ortschaft Dollbergen meldeten sich zahlreiche Reisende mit Atembeschwerden beim Triebfahrzeugführer. Dieser evakuierte in Meinersen den Zug. Das Zugpersonal empfand den Geruch als stark pfeffrig.

In diesem Zusammenhang sucht die Bundespolizei nach Zeugen und weiteren Geschädigten, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können.

Die Bundespolizeiinspektion Hannover nimmt Hinweise unter der Telefon-Nummer : 0511 - 30365-0 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell