PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Friseursalon in Schortens

Schortens (ots)

Zwischen dem 18.11.2025, 18:30 Uhr, und dem 19.11.2025, 09:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Friseursalon im Gewerbegebiet in Schortens.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter zunächst erfolglos, eine rückwärtige Stahltür aufzuhebeln. Im weiteren Verlauf gelang es ihnen, ein Element der elektronischen Schiebetür zu überwinden und so in den Salon einzudringen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 11:03

    POL-WHV: Versuchter Einbruch in Pizzeria in Zetel

    Zetel (ots) - Zwischen dem 18.11.2025, 23:30 Uhr, und dem 19.11.2025, 13:30 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Zetel zu einem versuchten Einbruch in ein Restaurant. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten bislang unbekannte Täter, zwei Fenster des Lokals aufzuhebeln. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten gelang jedoch nicht, sodass kein Diebesgut erlangt wurde. Der Geschädigte stellte die frischen Hebelspuren fest ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 10:39

    POL-WHV: Diebstähle in zwei Geschäften - Beschuldigte gestellt

    Wilhelmshaven (ots) - Am 19.11.2025 kam es in Wilhelmshaven zu zwei zusammenhängenden Diebstahlsdelikten, an denen eine 31-jährige Beschuldigte beteiligt war. Gegen 09:55 Uhr betrat die Frau einen Kiosk in der Grenzstraße. Dort steckte sie eine Metallpfeife in ihre Tasche und wollte das Geschäft verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Auf Aufforderung durch das ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 10:34

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Schortens

    Schortens (ots) - Zwischen Dienstag, 11.11.2025, 18:00 Uhr, und 23:00 Uhr wurde ein im Steensweg in Schortens abgestellter Pkw von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Wagen des Geschädigten offenbar angefahren; der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren