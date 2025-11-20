Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Friseursalon in Schortens

Schortens (ots)

Zwischen dem 18.11.2025, 18:30 Uhr, und dem 19.11.2025, 09:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Friseursalon im Gewerbegebiet in Schortens.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter zunächst erfolglos, eine rückwärtige Stahltür aufzuhebeln. Im weiteren Verlauf gelang es ihnen, ein Element der elektronischen Schiebetür zu überwinden und so in den Salon einzudringen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell