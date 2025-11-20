Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstähle in zwei Geschäften - Beschuldigte gestellt

Wilhelmshaven (ots)

Am 19.11.2025 kam es in Wilhelmshaven zu zwei zusammenhängenden Diebstahlsdelikten, an denen eine 31-jährige Beschuldigte beteiligt war. Gegen 09:55 Uhr betrat die Frau einen Kiosk in der Grenzstraße. Dort steckte sie eine Metallpfeife in ihre Tasche und wollte das Geschäft verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Auf Aufforderung durch das Personal legte sie die Pfeife zunächst zurück, versuchte jedoch anschließend zu flüchten. Ein Zeuge hielt die Beschuldigte bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei ihr wurde weiteres mutmaßliches Diebesgut aufgefunden. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen stellten die eingesetzten Beamten zudem fest, dass die Beschuldigte bereits zuvor - gegen 09:30 Uhr - in einem weiteren Geschäft in der Bismarckstraße Waren entwendet hatte. Auch diese Gegenstände wurden sichergestellt. Gegen die Frau wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

