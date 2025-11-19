Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schafe laufen auf Fahrbahn und Radweg

Schortens (ots)

Am 18.11.2025 gegen 02:10 Uhr stellten Polizeibeamte auf der Dykhauser Straße in Schortens mehrere Schafe fest, die sich auf der Fahrbahn sowie dem angrenzenden Radweg befanden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Herdenverbund seine Weide verlassen, da ein Weidezaun auf längerer Distanz durchbrochen war. Die Tiere konnten durch die eingesetzten Kräfte wieder sicher auf die Weide zurückgeführt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell